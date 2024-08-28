Jordan Granville Pro

男子运动鞋

¥539
¥899
40% 折让

帆白/大学红/俱乐部金
煤黑/浅英国褐/大学红/白色

你的宝藏运动鞋是哪一款？Jordan Granville Pro 男子运动鞋焕新演绎 23 Engineered 系列，乘势而上，令鞋款设计大放异彩。该鞋款以迈克尔·乔丹的大学时光为设计灵感，采用经典翻毛皮和透气网眼布混搭材料，营造复古气息。外露式泡绵鞋舌搭配运动风范后跟夹，尽显复古未来主义格调。鞋舌标签文字和外底模压字样等匠心细节，增添经典魅力。该鞋款可助你轻松应对不同场合。

  • 显示颜色： 帆白/大学红/俱乐部金
  • 款式： DV1235-100

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。