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      Jordan Granville Pro

      男子运动鞋

      ¥629
      ¥899
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      帆白/大学红/俱乐部金
      煤黑/浅英国褐/大学红/白色

      你的宝藏运动鞋是哪一款？Jordan Granville Pro 男子运动鞋焕新演绎 23 Engineered 系列，乘势而上，令鞋款设计大放异彩。该鞋款以迈克尔·乔丹的大学时光为设计灵感，采用经典翻毛皮和透气网眼布混搭材质，营造复古气息。外露式泡绵鞋舌搭配运动风范后跟夹，尽显复古未来主义格调。鞋舌标签文字和外底“23”模压字样等细节，增添经典魅力。无论你要做什么，该鞋款皆可助你轻松应对。

      • 显示颜色： 帆白/大学红/俱乐部金
      • 款式： DV1235-100

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