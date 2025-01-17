你的宝藏运动鞋是哪一款？Jordan Granville Pro 男子运动鞋焕新演绎 23 Engineered 系列，乘势而上，令鞋款设计大放异彩。该鞋款以迈克尔·乔丹的大学时光为设计灵感，采用经典翻毛皮和透气网眼布混搭材料，营造复古气息。外露式泡绵鞋舌搭配运动风范后跟夹，尽显复古未来主义格调。鞋舌标签文字和外底模压字样等匠心细节，增添经典魅力。该鞋款可助你轻松应对不同场合。

显示颜色： 冷灰/黑/白色/红外线红 23

款式： DV1235-001