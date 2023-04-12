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      Jordan Graphic

      男子短袖T恤

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      Jordan Graphic T恤结合巧妙排布的硅胶贴片和 Michael Jordan 飞跃上篮的个性图案，引人注目。采用舒适棉料，随时随地为你带来舒适穿着感受。

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      • 款式： CD9714-010

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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