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      Jordan H86 Like Mike

      可调节运动帽

      ¥249

      白色/松绿/白色
      黑/松绿/黑

      Jordan H86 Like Mike 可调节运动帽采用经典细节，搭配背面可调节扣带设计。

      • 显示颜色： 白色/松绿/白色
      • 款式： AJ1271-100

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