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      Jordan HBR

      男子篮球短裤

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      浅怒火蓝/大学金/黑
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      Jordan HBR 篮球短裤采用速干面料，球场内外营造凉爽舒适的穿着体验。

      • 显示颜色： 浅怒火蓝/大学金/黑
      • 款式： BQ8393-433

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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