跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Heritage

      男子针织套头连帽衫

      ¥799

      连帽衫样式，毛衣般质感。 Jordan Heritage 男子针织套头连帽衫采用具有别致纹理的针织面料，打造如传统毛衣般的质感。 大号复古 MJ 图案，醒目惹眼。

      • 显示颜色： 奶白 II
      • 款式： FN6518-236

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。