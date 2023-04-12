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      Jordan Heritage86 Russell Westbrook

      运动帽

      ¥249

      黑
      帆白

      Jordan Heritage86 Russell Westbrook 运动帽的设计灵感源自 Russell Westbrook 的“Why Not?”鞋款，令你在赛场中保持头脑清晰敏锐。休闲 6 片式拼接帽冠，采用棉质斜纹布面料。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CW5559-010

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