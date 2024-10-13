Jordan Hesi 斜挎包采用耐用材料，搭配简约设计，助你在拥挤的人群中从容穿行，无需担心碰撞他人，畅享有别于笨重托特包或大钱包的轻盈背携体验，是带去比赛或秀场的理想之选。拉链主袋空间宽敞，可收纳手机、钥匙、钱包等物品。正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式固定带，令你畅享舒适携背体验。

显示颜色： 黑

款式： FV2601-010