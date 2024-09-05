Jordan Hesi

斜挎包

¥229
¥329
30% 折让

蓝灰
沙漠迷彩

Jordan Hesi 斜挎包采用耐用材质，搭配简约设计，助你在拥挤的人群中从容穿行，无需担心碰撞他人，畅享有别于笨重托特包或大钱包的轻盈携背体验，是带去比赛或秀场的理想之选。拉链主袋空间宽敞，可收纳手机、钥匙、钱包等物品。正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式固定带，令你畅享舒适携背体验。

  • 显示颜色： 蓝灰
  • 款式： FV2564-422

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。