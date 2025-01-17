Jordan Hex

女子拖鞋

¥209
¥299
30% 折让

团队金/团队金
米白/米白

Jordan Hex 女子拖鞋采用匠心设计，尽显时尚魅力，缔造非凡舒适感受。模压泡绵鞋床搭配方形鞋头，打造夏日人气鞋款。

  • 显示颜色： 团队金/团队金
  • 款式： DQ8992-700

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