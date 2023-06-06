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      Jordan Hex Slide

      女子拖鞋

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      惊喜可可色/惊喜可可色
      霜淡草绿/霜淡草绿
      米白/米白

      Jordan Hex Slide 女子拖鞋采用匠心设计，尽显时尚魅力，缔造非凡舒适感受。模压泡绵鞋床搭配方形鞋头，打造夏日人气鞋款。

      • 显示颜色： 惊喜可可色/惊喜可可色
      • 款式： DQ8992-200

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