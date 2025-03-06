Jordan Hydrip

软弹轻质婴童运动鞋

¥249

Jordan Hydrip 婴童运动鞋采用简约的易穿脱设计，助力保持充沛活力，轻松驾驭多种场合和活动。采用结实且富有支撑力的一体式泡绵，搭配后跟弹性固定带和纹理鞋床，帮助稳固稚嫩双足。

  • 显示颜色： 黑/烟灰
  • 款式： HF5983-001

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