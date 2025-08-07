Jordan Hydrip
软弹轻质幼童凉鞋
13% 折让
Jordan Hydrip 幼童凉鞋采用简约的易穿脱设计，助力保持充沛活力，轻松驾驭多种场合和活动。采用结实且富有支撑力的一体式泡绵，搭配可拆可调式加垫固定带。外底融入橡胶贴片，提供关键区域的耐穿性。
- 显示颜色： 黑/烟灰
- 款式： HF5982-001
其他细节
- 纹理鞋床，有助稳固稚嫩双足
- 鞋面镂空设计，打造出众透气性
- 后跟加垫固定带可调节，且饰有 “23” 字样。即使将固定带向前翻转置于鞋面上，此字样的外观也保持不变
产品细节
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
28: 鞋内长 18.3
29.5: 鞋内长 19.8
31: 鞋内长 20.2
32: 鞋内长 21.5
33.5: 鞋内长 22.8
35: 鞋内长 23.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
