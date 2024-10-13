Jordan Hydro III

男子拖鞋

¥399
¥469
14% 折让

从起床洗漱，到休闲出街，再到出门遛狗，该鞋款都能轻松胜任。新宠 Jordan Hydro III 男子拖鞋上脚，演绎舒适型潮。简洁设计搭配爆裂纹装饰，致敬元年款 AJ3，让你畅享非凡脚感，轻松出街。结束完一天的奔波，让脚踩拖鞋的你，仍可保持活力。

  • 显示颜色： 山峰白/水泥灰/黑/火焰红
  • 款式： 854556-101

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