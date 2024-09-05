Jordan Hydro IV Retro (GS)

大童拖鞋

¥229
¥349
34% 折让

传承经典，日常佳选。Jordan Hydro IV Retro (GS) 大童拖鞋采用柔软鞋床，搭配可自行调整的足部固定带，缔造干爽舒适感受。

  • 显示颜色： 米白/浅灰/工业蓝
  • 款式： 532226-141

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