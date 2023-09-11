跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Hydro VIII Retro

      男子拖鞋

      ¥469

      舒适体验，始于足下。Jordan Hydro VIII Retro 男子拖鞋采用可调式固定带和纹理鞋床，塑就轻松自在的穿着体验。穿上这款鞋，你想做什么？什么都可以。

      • 显示颜色： 黑/白色/校园粟黄/大学红
      • 款式： FD7674-001

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。