Jordan Icon 双肩包焕新演绎 Jumpman 格调，便于轻松携带随身物品；采用耐用聚酯纤维制成，结合整版经典梭织爆裂纹图案，与 Jordan 运动鞋相得益彰。宽敞主袋设有加垫笔记本电脑保护套；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；加垫背面和可调节肩带，缔造舒适携背体验。

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