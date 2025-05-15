 

Jordan

Icon 双肩包

¥899¥99910% 折让

Jordan Icon 双肩包采用耐用材料，搭配整版爆裂纹提花图案，与你的 Jordan 运动鞋相得益彰，助你轻松携带随身物品，彰显经典风范。宽敞主袋采用双向拉链开合设计，并设有加垫笔记本电脑保护套。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；可调式肩带，缔造舒适背携体验。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： IB8463-045

Jordan

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产品细节

  • 尺寸：318 x 152 x 432 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： IB8463-045

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