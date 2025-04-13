Jordan Icon 双肩包采用耐用材料，搭配整版爆裂纹提花图案，与你的 Jordan 运动鞋相得益彰，助你轻松携带随身物品，彰显经典风范。宽敞主袋采用双向拉链开合设计，并设有加垫笔记本电脑保护套。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；可调式肩带，缔造舒适背携体验。

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