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      幼童印花T恤和骑行短裤套装

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      孩子从一出生便是父母的骄傲。给小宝贝穿上经典套装，尽显出众风范。 Jordan Icon 幼童套装包含一件时尚针织T恤和一条配套骑行短裤。T恤采用轻微落肩衣袖，塑就休闲版型；搭配罗纹圆领设计，缔造舒适穿着感受。 配套骑行短裤采用柔软弹性针织面料，舒适贴合，助力小宝贝尽情玩耍；包边弹性腰部，带来舒适感受。

      • 显示颜色： 霜淡草绿
      • 款式： FQ0896-321

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