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      Jordan Icon

      行李包

      ¥899

      背上 Jordan Icon 行李包，彰显经典风范。该行李包采用耐用聚酯纤维材料，巧搭整版梭织爆裂纹图案，与 Jordan 运动鞋相得益彰。宽敞主袋，可轻松收纳短途旅行、健身房训练或其他活动所需的物品。提手和镶边设计，提升整体造型格调；可调节肩带可拆卸，打造多元携背方式。

      • 显示颜色： 浅橄榄黄
      • 款式： HQ7570-380

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