Jordan Icon Patches

婴童运动短袜（3 双）

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Jordan Icon Patches 婴童运动短袜（3 双）采用匠心设计，让未来新星畅享舒适穿着感受。棉混纺材料结合平整针织结构和袜底纹理图案，塑就出众抓附感。

  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： HF2736-687

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