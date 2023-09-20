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      婴童连体衣、头带和围兜套装

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      Jordan Icon Play 婴童连体衣、头带和围兜套装包含三件基本单品，让小小球员畅享舒适穿着体验，尽显经典 Jumpman 风范。 短袖连体衣采用柔软针织棉料，轻柔呵护宝宝娇嫩肌肤，叠肩设计搭配底部按扣，便于穿脱。同款可爱头带和围兜均采用魔术贴粘扣设计，塑就舒适稳固的贴合感。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： FQ0878-100

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