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      Jordan Icon Play Team

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      Jordan Icon Play Team 大童背心采用篮球球衣风格，尽显经典品牌、经典球员和经典自我风范。 透气网眼布针织面料搭配罗纹领口和袖窿，营造非凡舒适体验。休闲剪裁塑就趣味时尚外观，同时提供出色包覆效果。 可搭配人气 Jordan 裤装，呈现风格统一的运动造型，亦可搭配阔腿牛仔裤，打造休闲复古外观。

      • 显示颜色： 水洗珊瑚红
      • 款式： FQ0591-664

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