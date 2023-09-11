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      Jordan (Her)itage

      女子印花T恤

      ¥349

      Sky J 浅紫
      黑
      臭氧蓝

      提到迈克尔·乔丹，人们不禁怀念他的标志性耸肩动作和罚球线一跃暴扣。Jordan (Her)itage 女子印花T恤采用宽松版型结合水洗工艺，塑就做旧T恤风格，令你重回迈克尔·乔丹赢得扣篮大赛的精彩之夜。

      • 显示颜色： Sky J 浅紫
      • 款式： FB5138-500

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