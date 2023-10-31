跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan (Her)itage

      Suit 女子长裤

      ¥399
      ¥599
      33% 折让

      Jordan (Her)itage Suit 女子长裤匠心升级，令你的造型跃升新层次。百搭套装引领本季潮流，既可单独穿着，搭出新意；亦可整套上身，打造和谐统一的造型。该长裤在小腿正面搭配醒目按扣设计，尽显全新 Jordan 运动鞋魅力，助你随心搭配，轻松驾驭不同场合。

      • 显示颜色： Sky J 橙/冰番石榴色
      • 款式： FB5120-810

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。