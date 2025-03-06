Jordan "It's Gotta Be Da Shoes"

男子 T 恤

¥249

调色暗灰/胭脂红
黑/胭脂红
白色/胭脂红

Jordan "It's Gotta Be Da Shoes" 男子 T 恤运用柔软棉料和醒目图案带来出众舒适度与复古外观，致敬传世经典篮球鞋令人难忘的宣传活动。

  • 显示颜色： 调色暗灰/胭脂红
  • 款式： 635707-063

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