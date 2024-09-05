Jordan Jumbo Jumpman 婴童套装包含两件配套单品，一件是柔软亲肤的针织印花T恤，另一件是配套的舒适法式毛圈短裤，为小宝贝轻松打造 Jumpman 风格造型，让小小球员彰显 Jordan 品牌风范。

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