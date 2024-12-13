Jordan Jumbo Jumpman

幼童T恤和短裤套装

¥269
¥399
32% 折让

Jordan Jumbo Jumpman 幼童套装包含两件配套单品，一件是柔软亲肤的针织印花T恤，另一件是配套的舒适法式毛圈短裤，为孩子轻松打造 Jumpman 风格造型，让小小球员彰显 Jordan 品牌风范。

  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： FJ5389-687

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