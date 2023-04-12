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      Jordan Jumpman 儿童可调节运动帽采用按扣式扣带和刺绣孔眼设计，打造个性化透气舒适感受。

      • 显示颜色： 皇家蓝
      • 款式： HA1264-450

      尺寸与尺码

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