Jordan

Jumpman 大童仿羊羔绒夹克

¥679
¥799
15% 折让

Jordan Jumpman 大童仿羊羔绒夹克采用柔软舒适的仿羊羔绒面料，缔造出众包覆效果。全长拉链开襟结合立领设计，塑就出众包覆感受；落肩设计，营造休闲外观。长袖设计结合罗纹针织袖口和下摆，帮助稳固衣身；侧边按扣口袋，便于安全存放随身小物件。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ7918-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。