Jordan Jumpman

大童工装长裤

¥499

沙漠黄
黑

Jordan Jumpman 大童工装长裤采用不易撕裂面料，经久耐穿，大腿处设有经典大口袋。插手口袋，方便随身携带所需物品。

  • 显示颜色： 沙漠黄
  • 款式： FJ6384-283

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