Jordan Jumpman

大童拖鞋

¥299

轻松自在，舒适透气。Jordan Jumpman 大童拖鞋让你尽展经典篮球风范。固定带饰有醒目的 Jumpman 标志，塑就别具一格的出众单品。

  • 显示颜色： 黑/金属金
  • 款式： FQ1597-007

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

36: 鞋内长 23.7

37.5: 鞋内长 24.2

38.5: 鞋内长 25

40: 鞋内长 26

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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