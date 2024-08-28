Jordan Jumpman 大童梭织镶边夹克采用梭织锦纶混纺面料，融入标志镶边设计，版型时尚，轻盈舒适。 全长拉链开襟设计，便于叠搭。 胸前大口袋配有魔术贴粘扣翻盖，有助安全存储小物件；侧边接缝处口袋提供额外空间，便于存放小物件。落肩设计，塑就轻松休闲感；弹性袖口和下摆，有助稳固夹克。 可搭配 Jordan Jumpman 梭织镶边长裤，打造风格统一的造型。

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