Jordan Jumpman 大童梭织镶边长裤采用梭织锦纶混纺面料，搭配针裥细节，是一款满溢时尚气息的日常佳选。弹性腰部，舒适贴合；口袋设计，便于存放小物件；直筒裤腿，营造舒适的穿着感受。可搭配 Jordan Jumpman 梭织镶边夹克，打造风格统一的造型。

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