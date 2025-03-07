Jordan Jumpman 大童棒球全长按扣开襟连帽衫采用经典棒球球衣内搭舒适连帽衫的外观，而不会让核心部位感觉过热，适合在温暖天气单穿！衣身采用聚酯纤维网眼布面料，搭配贴片细节和全长按扣开襟设计。撞色风帽和长袖采用柔软的棉与聚酯纤维混纺针织面料，提升舒适感受，塑就日常百搭佳选单品。上身潮装，说走就走。

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