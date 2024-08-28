Jordan Jumpman

大童短袖上衣

¥239
¥349
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健身红
黑

Jordan Jumpman 大童短袖上衣采用假两件设计，塑就百搭造型。 上衣主体部分采用透气网眼布面料，仿若背心；衣袖和下摆则采用顺滑针织面料，呈现仿佛外搭有背心的经典针织T恤外观。

  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： FQ0646-687

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