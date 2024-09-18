Jordan Jumpman 大童针织工装长裤，集长裤的舒适感与工装长裤的实穿设计于一体。 采用舒适针织面料，质感柔软，富有弹性，让孩子在不同活动中舒适畅动。 弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；多口袋设计，便于收纳随身物件；锥形裤筒结合弹性裤管口，缔造稳固舒适的穿着体验。

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