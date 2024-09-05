Jordan Jumpman 大童（女孩）短裤融入 Jumpman 设计和腰部褶边元素，时尚有型，成就暖天基础佳选。 柔软四向弹性梭织面料，令你畅动自如；弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的舒适贴合感；匠心剪裁营造充裕空间，便于内搭紧身裤，提升包覆效果。

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