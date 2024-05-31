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      Jordan Jumpman

      婴童连体衣、针织帽和围兜套装

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      Jordan Jumpman 婴童套装包含三件基础单品，采用棉针织面料，让小宝贝畅享舒适穿着体验，尽显 Jumpman 风范。 连体衣的背后上方和胯部搭配按扣设计，方便穿脱； 针织帽饰有刺绣标志；围兜采用魔术贴粘扣设计，舒适贴合。

      • 显示颜色： 健身红
      • 款式： HF2733-687

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