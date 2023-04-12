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      Jordan Jumpman

      婴童连体衣和毛毯套装

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      Jordan Jumpman 套装包含针织连体衣，撞色短袖设计从经典 Jordan 1 "Top 3" 运动鞋中汲取灵感，凸显特色。随附配套更换毛毯，出行时把小宝贝们包裹起来，显得可爱十足。

      • 显示颜色： 麻灰
      • 款式： CT4947-050

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