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      健身红
      皇家蓝

      Jordan Jumpman 连帽衫采用柔软起绒面料，巧搭多色混搭标志，缔造温暖舒适的穿着体验。

      • 显示颜色： 健身红
      • 款式： CT0905-687

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