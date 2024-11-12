Jordan Jumpman 男子摇粒绒马甲，为你缔造舒适穿着感受，并融入大量便利细节。这款无袖全长拉链马甲设有工装口袋，可安全收纳基本物品，并搭配可供挂放钥匙的 D 形环，塑就叠搭佳选。该产品含有再生聚酯纤维。

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