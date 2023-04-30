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      Jordan Jumpman

      男子梭织长裤

      ¥599

      黑/白色
      沙漠黄/黑

      Jordan Jumpman 男子梭织长裤采用轻盈梭织面料，打造休闲舒适的穿着体验。拉链口袋可供存储基本物品，弹性裤管口舒适包覆脚踝，尽显 Jordan 运动鞋魅力。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： DJ6383-010

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