Jordan Jumpman

速干护腕 （1 对）

¥149

戴上 Jordan Jumpman 速干护腕 （1 对），彰显篮球飞人迈克尔·乔丹的非凡风采。 弹性材料塑就稳固贴合感，导湿速干技术助你保持干爽舒适，不论赛场内外，皆可为你缔造心无旁骛的运动体验。

  • 显示颜色： 健身红/黑
  • 款式： AC4094-605

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