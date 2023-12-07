跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Jumpman 2020 (GS)

      大童篮球童鞋

      ¥299
      ¥529
      43% 折让

      黑/电子绿/白色
      白色/黑/轨道红/金属银

      穿上 Jordan Jumpman 2020 (GS) 大童篮球童鞋，助孩子展现出色比赛表现。快速系带系统结合织带设计，帮助稳固锁定双足；脚底搭载舒适缓震配置，助你制胜赛场。

      • 显示颜色： 黑/电子绿/白色
      • 款式： BQ3451-001

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。