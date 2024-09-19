Jordan Jumpman 2020 PF

男子篮球鞋

¥499
¥849
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Jordan Jumpman 2020 PF 男子篮球鞋缔造轻盈支撑效果，让你在球场上火力全开。皮革、织物与合成材质组合鞋面结合中足织带设计稳固耐穿，让你在运球时迅速灵活。

  • 显示颜色： 白色/黑/轨道红/金属银
  • 款式： BQ3448-100

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