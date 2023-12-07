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      Jordan Jumpman 2021 PF

      男子篮球鞋

      ¥479
      ¥849
      43% 折让

      黑/黑/白色/大学红
      白色/超级葡萄紫/黑/轻水蓝

      Jordan Jumpman 2021 PF 男子篮球鞋的设计灵感源于 Air Jordan 战靴，助力崭露锋芒的球员们提升赛场表现。该鞋款在前足部位搭载出众回弹的 Zoom Air 缓震系统。弧形 Flightwire 飞线设计，塑就稳固贴合感，让你从容应对激烈赛局。该 PF 版本设计出众，可驾驭户外球场。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色/大学红
      • 款式： CQ4229-006

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