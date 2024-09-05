Jordan Jumpman 2021 PF 男子篮球鞋，助力比赛表现跃升新层级。该鞋款的设计灵感源自 Air Jordan 35，在前足部位搭载出众回弹的 Zoom Air 缓震配置。弧形绳线设计，塑就稳固贴合感，让你从容应对激烈赛局。该 PF 版本设计出众，可驾驭户外球场。

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